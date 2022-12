Die türkische Führung begründet ihre Haltung mit einer angeblichen Unterstützung der beiden Staaten von »Terrororganisationen« wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Spekuliert wird aber auch, dass von Nato-Partnern auf Eis gelegte Rüstungsexporte eine Rolle spielen könnten. So schlossen zum Beispiel die USA die Türkei aus dem F-35-Kampfjet-Programm aus, nachdem die Regierung in Ankara trotz erheblicher Sicherheitsbedenken der Nato-Partner Raketenabwehrsysteme vom Typ S-400 von Russland gekauft hatte.

Kurz vor Weihnachten sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Rande eines Treffens mit seinem schwedischen Kollegen Tobias Billström, bei der Umsetzung der Absprachen sei man »noch nicht bei der Hälfte angelangt«. Konkret kritisierte er unter anderem, dass jüngst der Oberste Gerichtshof von Schweden der Auslieferung des von der Türkei gesuchten Journalisten Bülent Kenes einen Riegel vorgeschoben hatte.

Deutscher Gasspeicherstand steigt

10.28 Uhr: Dank des vergleichsweise milden Wetters in Deutschland wird wieder Erdgas eingespeichert. Der Füllstand in allen Speichern betrug an Heiligabend 87,84 Prozent der maximalen Menge, wie am Montag aus Daten des europäischen Speicherverbandes GIE hervorging. Es war demnach ein Plus von 0,37 Punkten und der vierte Anstieg in Folge.

Mitte Dezember herrschte Dauerfrost in weiten Teilen des Landes. Das hatte einen direkten Einfluss auf die Speicherstände: So sank der Füllstand den Daten zufolge zwischen dem 12. und 15. Dezember um jeweils mehr als einen Prozentpunkt. Anfang des Monats waren die Speicher noch zu fast 98 Prozent gefüllt. Eine weitere Kältewelle ist vorerst nicht in Sicht.