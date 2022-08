So zitierten russische Medien Puschilin, der die selbst ernannte Donezker Volksrepublik anführt, es sei ein Referendum an Russland in der Region geplant. Dessen Datum werde nach der »vollständigen Befreiung« des Gebiets Donezk genannt. Zudem hätten Investigativrecherchen im Juni ergeben, dass in der Region ein Referendum mit einer vorab bestimmten Zustimmung von 70 Prozent geplant sei.

Ähnliche Abstimmungen hatten von Russland eingesetzte Statthalter in den besetzten Gebieten Saporischschja und Cherson in der Südukraine angekündigt.