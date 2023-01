Baerbock wollte in Den Haag den Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs, Piotr Hofmanski, und anschließend Chefankläger Karim Khan treffen. Am Nachmittag wollte die Ministerin an der Haager Akademie für Völkerrecht eine Rede unter dem Titel »Stärkung des Völkerrechts in Krisenzeiten« halten. Baerbock hat unter anderem Völkerrecht studiert, eine Doktorarbeit in diesem Bereich aber nicht abgeschlossen. Zudem waren Gespräche mit Ministerpräsident Mark Rutte und ihrem Außenminister-Kollegen Wopke Hoekstra geplant.

Bundeswehr beginnt Verlegung von Patriot-Systemen nach Polen

8.20 Uhr: Die Bundeswehr beginnt nach SPIEGEL-Informationen mit der Verlegung ihres Flugabwehrsystems Patriot nach Polen. Die ersten Soldaten sollen demnach noch heute mit ihren Fahrzeugen von Bad Sülze (Mecklenburg-Vorpommern) aufbrechen. In den kommenden Tagen werden dann auch die Waffensysteme in das Nachbarland verlegt. Insgesamt drei Staffeln sollen den Schutz kritischer Infrastruktur des Nato-Verbündeten in Grenznähe zur Ukraine sicherstellen.

In Polen sollen die Bundeswehr-Systeme einen wichtigen Umschlagbahnhof für die Ukraine-Hilfe schützen. In den letzten Wochen hat die Bundeswehr bereits das Umfeld des Güterbahnhofs Zamość erkundet, dort werden gut 30 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze sowohl Hilfsgüter als auch Militärmaterial für die Ukraine verladen. Die Luftwaffe, so der Plan, soll dort drei »Patriot«-Batterien und gut 600 Soldaten und Soldatinnen einsetzen und den Bahnhof vor möglichen Attacken aus der Luft schützen.