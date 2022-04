Die Polizei in Lübeck hat am Samstag einen Autokorso gestoppt, weil Teilnehmer eine Billigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gezeigt hätten.

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine arbeitet die Nato nach Angaben ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg an Plänen für eine ständige Militärpräsenz an ihren Grenzen.

Laut ukrainischen Angaben sind in einem Dorf bei Kiew Dutzende tote Zivilisten gefunden worden. Die Leichen hätten in einem Graben in der Nähe einer Tankstelle gelegen.

9.22 Uhr: Im umkämpften Osten der Ukraine soll es an diesem Sonntag neun Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung geben. Dem habe die Regierung in Kiew zugestimmt, sagte Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Das Militär bemühe sich, seine Kampfkraft zu stärken. Dazu gehöre auch der Versuch, Rekruten aus der von Russland gestützten und international nicht anerkannten Region Transnistrien im Osten der Republik Moldau zu gewinnen. Moldau grenzt im Westen an das EU-Mitglied Rumänien und im Osten an die Ukraine . Das kleine, arme Land hat zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen.

7.52 Uhr: Erneut ist Behörden zufolge in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein Massengrab mit Dutzenden toten Zivilisten entdeckt worden. Das Grab sei am Samstag im Dorf Busowa gefunden worden, sagte Taras Didytsch, der Vorsteher der Gemeinde Dmytriwka, zu der Busowa und weitere umliegende Dörfer gehören, dem ukrainischen Fernsehen. Die Leichen hätten in einem Graben in der Nähe einer Tankstelle gelegen. Um wie viele Tote genau es sich handele, sei noch nicht klar.

In der Stadt Siewierodonezk in der Region Luhansk seien am frühen Morgen eine Schule und ein Wohnhochhaus beschossen worden, so der Gouverneur. Glücklicherweise habe es keine Verletzten gegeben.

7.13 Uhr: Zur Evakuierung der ostukrainischen Region Luhansk stehen nach Angaben des Gouverneurs Serhij Gaidai an diesem Sonntag neun Züge bereit. Diese könnten die Einwohnerinnen und Einwohner der belagerten Orte nutzen, um sich in Sicherheit zu bringen, schrieb Gaidai auf Telegram. Im Osten der Ukraine wird eine Offensive der russischen Truppen erwartet.

7.06 Uhr: Die Aggression Russlands gilt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge nicht nur seinem Land, sondern ganz Europa . Er rief den Westen erneut auf, der Ukraine mehr Waffen zu liefern und ein vollständiges Embargo auf Energielieferungen aus Russland zu verhängen. Die Gewaltanwendung Russlands sei eine Katastrophe, die unweigerlich alle treffen werde, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zu Sonntag veröffentlichten Video-Botschaft. »Russlands Aggression sollte nie nur auf die Ukraine beschränkt sein (...), das gesamte europäische Projekt ist ein Ziel für Russland.«

Krieg in Osteuropa: Großoffensive in Ostukraine befürchtet, Kiew will Panzer aus Düsseldorf – das geschah in der Nacht

Krieg in Osteuropa: Großoffensive in Ostukraine befürchtet, Kiew will Panzer aus Düsseldorf – das geschah in der Nacht

Krieg in Osteuropa: Großoffensive in Ostukraine befürchtet, Kiew will Panzer aus Düsseldorf – das geschah in der Nacht

Krieg in Osteuropa: Großoffensive in Ostukraine befürchtet, Kiew will Panzer aus Düsseldorf – das geschah in der Nacht

3.16 Uhr: Deutschland möchte sich unabhängiger von russischem Gas machen. Dafür will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auch die umstrittene Fracking-Technologie zur Gasgewinnung in Deutschland »ergebnisoffen prüfen«. »Die Amerikaner haben sich durch Fracking vom Nahen Osten völlig unabhängig gemacht«, sagte der CSU -Chef den Zeitungen der Funke Mediengruppe .

Er könne verstehen, dass jeder Weg gesucht wird, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, sagte er zu entsprechenden Forderungen der ukrainischen Regierung. »Aber ein sofortiger Stopp russischer Gas-Lieferungen würde unsere wirtschaftliche Kraft derartig in Mitleidenschaft ziehen, dass wir nicht mehr die Kraft hätten, um auch der Ukraine angemessen helfen zu können.« Große Teile der deutschen Grundstoffindustrie seien von diesen Lieferungen abhängig.

4.30 Uhr: CDU -Generalsekretär Mario Czaja hat das Nein seiner Partei gegen einen Boykott von russischem Erdgas auch mit der Sorge um den sozialen Frieden begründet. »Es geht nicht um die Frage, ob wir für den Frieden in der Ukraine ein bisschen frieren können«, sagte Czaja der nachrichtenagentur dpa . »Es geht um die Frage, ob wir Millionen von Arbeitsplätzen erhalten, Existenzen von Bürgerinnen und Bürgern und damit auch den sozialen Frieden in unserem Land sichern.«

Umstrittene Gasgewinnung: Söder will Fracking in Deutschland »ergebnisoffen prüfen«

Umstrittene Gasgewinnung: Söder will Fracking in Deutschland »ergebnisoffen prüfen«

Umstrittene Gasgewinnung: Söder will Fracking in Deutschland »ergebnisoffen prüfen«

Umstrittene Gasgewinnung: Söder will Fracking in Deutschland »ergebnisoffen prüfen«

»Wir müssen ergebnisoffen prüfen, was geht und sinnvoll ist. Verbote könnte man aufheben. Wir haben als Volksvertreter sogar die verfassungsmäßige Pflicht, in solch außergewöhnlichen Krisenzeiten alle Optionen unvoreingenommen im Blick zu haben«, so Söder.

Der CSU-Chef dringt zudem auf eine Ausweitung der Waffenlieferungen an die Ukraine. »Die beste Form, der Ukraine zu helfen und die unmenschlichen Gräueltaten zu beenden, sind mehr und schnellere Waffenlieferungen«, sagte der bayerische Ministerpräsident. Die Bundesregierung liefere bisher eher unzureichendes Material. »Wir müssen die besten Waffen liefern und mit unseren Nato-Partnern gleichziehen«, forderte Söder.

Nato plant ständige Militärpräsenz an den Grenzen

3.01 Uhr: Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine arbeitet die Nato nach Angaben ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg an Plänen für eine ständige Militärpräsenz an ihren Grenzen. »Was wir jetzt sehen, ist eine neue Realität, eine neue Normalität für die europäische Sicherheit«, sagte Stoltenberg der Zeitung »The Telegraph«. Die Nato befände sich in einer grundlegenden Umgestaltung. Diese spiegele die langfristigen Folgen der Handlungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin wider. »Wir müssen sicherstellen, dass wir in einer gefährlicheren Welt weiterhin in der Lage sind, alle Bündnispartner der Nato zu schützen und zu verteidigen.«

Tote und Verletzte bei Beschuss – weitere Evakuierungen

2.55 Uhr: Durch Beschuss sind in der Region Donezk ukrainischen Angaben zufolge mindestens fünf Zivilisten getötet und fünf weitere verletzt worden. Die örtliche Militärverwaltung machte Russland für die Opfer verantwortlich. Auch im nordöstlichen Gebiet Charkiw habe die russische Artillerie am Samstag Siedlungen beschossen, teilten ukrainische Behörden mit. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und ein Mensch verletzt worden. Viele Häuser seien zerstört.

In der Region Mykolajiw im Süden habe das ukrainische Militär sieben Raketenangriffe der russischen Armee gezählt, hieß es. Dabei sei niemand getötet worden. Ukrainische Kräfte hätten ihrerseits bei drei Angriffen auf russische Truppen am Samstag unter anderem 80 Soldaten getötet sowie drei Panzer und je ein Flugzeug und einen Hubschrauber zerstört. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Dem Präsidialamt in Kiew zufolge konnten am Samstag mehr als 4500 Zivilisten aus den Regionen Donezk, Luhansk und Saporischschja flüchten. Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk warf Russland vor, trotz einer Vereinbarung Busse für Flüchtende auf bestimmten Routen nicht passieren zu lassen. »Die Busse sind nach Saporischschja zurückgekehrt und werden am Sonntag erneut versuchen, die Städte zu erreichen, um unsere Bürger zu evakuieren«, sagte Wereschtschuk.

Vier Strafanzeigen bei Autokorso in Lübeck

2.10 Uhr: Die Polizei in Lübeck hat am Samstag einen Autokorso gestoppt, weil Teilnehmer eine Billigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gezeigt hätten. Demnach seien auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.

Eigentlich hatte die Demonstration im Stadtteil St. Lorenz mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine unter dem Motto »Gegen den Hass!«, stattgefunden. Etwa 150 Menschen hatten sich dazu am Nachmittag versammelt und nach einer Auftaktkundgebung den Korso aus 60 Fahrzeugen gestartet.

Einsatzkräfte der Polizei schlossen wegen Auflagenverstößen und »des Verdachts der Begehung von Straftaten« vier Teilnehmer von der Versammlung aus und erstatteten Strafanzeigen gegen sie.