Klitschko fordert Deutschland zur Lieferung von Leopard-2-Panzern auf

11.13 Uhr: Vitali Klitschko hat von Deutschland die Lieferung von Panzern des Typs »Leopard 2« gefordert. »Es wird entscheidend auf Deutschland ankommen, dass Leopard-2-Panzer endlich geliefert werden. Ohne diese Art von Panzer wird es nur schwer möglich sein, weitere Gebiete in der Ukraine zurückzuerobern«, schreibt der Bürgermeister von Kiew in einem Gastbeitrag in der »Bild am Sonntag«.