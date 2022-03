News zum Krieg in Osteuropa Ukrainerinnen sollen vor Menschenhändlern geschützt werden

Innenministerin Faeser will mit mehr Polizisten an Bahnhöfen künftig ukrainische Flüchtlinge besser vor Kriminellen schützen, die ihre Not ausnutzen wollen. Und: Mehr als 260 Zivilisten sind in Charkiw getötet worden. Die News.