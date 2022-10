Kiew freut russische Pleite nach Annexion

6.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Spott auf die russische Niederlage in Lyman und den Ärger in Moskau reagiert. Dort, wo die Russen zuvor ihre »Pseudoreferenden« abgehalten hätten, wehe nun wieder die ukrainische Flagge, sagte der 44-Jährige am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. Zugleich teilte er mit, dass in Lyman noch gekämpft werde.