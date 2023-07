Krieg in der Ukraine Atombehörde findet bislang keine Minen im AKW Saporischschja

Was heute wichtig wird

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez reist zur Übernahme der turnusgemäßen EU-Ratspräsidentschaft in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit will er die fortdauernde Unterstützung der Europäischen Union für das von Russland angegriffene Land unterstreichen. »Der Krieg in der Ukraine wird eine der obersten Prioritäten unserer Präsidentschaft sein«, sagte Sánchez nach der Teilnahme am EU-Gipfel in Brüssel.