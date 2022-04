Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Lagebericht des ukrainischen Generalstabs 6.26 Uhr: Russische Einheiten versuchen ukrainischen Angaben zufolge derzeit vorrangig, die Städte Popasna und Rubischne im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine einzunehmen. Sie seien dabei aber nicht erfolgreich, heißt es im Morgenbericht zur militärischen Lage des ukrainischen Generalstabs am Freitag. Kiew erwartet in den nächsten Tagen eine Großoffensive russischer Einheiten im Osten des Landes.

Binnen 24 Stunden habe man in den Gebieten Luhansk und Donezk an acht Stellen Angriffe abgewehrt und dabei mehrere russische Panzer und ein Artilleriesystem zerstört, heißt es in dem Generalstabsbericht weiter. Diese Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Die Ukraine hat dort besonders starke Truppen, die seit 2014 die Front gegen die von Moskau gelenkten und ausgerüsteten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk halten. Gleichzeitig ist Moskau seit mehreren Tagen dabei, seine Truppen in dem Gebiet aufzustocken.

Linke: Waffenforderungen sind »Spiel mit dem Feuer« 5.51 Uhr: In der Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine hat der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, FDP und Grünen Kriegsrhetorik und »Waffenexzessforderungen« vorgeworfen. Der »insbesondere von Grünen und FDP beförderte Weg der von Tag zu Tag stärkeren militärischen Einmischung« nehme immer bedrohlichere Ausmaße an, sagte Korte der Deutschen Presse-Agentur. »Es ist höchste Zeit, dieses gefährliche Spiel mit dem Feuer zu beenden«.

Er forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, »den Waffenexzessforderungen von Grünen und FDP Einhalt« zu gebieten. »Wer mit täglich schrillerer Kriegsrhetorik immer mehr und immer schwerere Waffen an die Ukraine liefern will, der muss konkret beantworten, um was es dabei in welchem Umfang geht und welcher Zweck damit verfolgt wird. Und er muss beantworten, wie weit das Ganze gehen soll.« Flixbus fährt wieder nach Kiew 5.15 Uhr: Der Busbetreiber FlixBus nimmt nach Angaben aus Kiew wieder Verbindungen in die Ukraine auf. Die Hauptstadt Kiew sowie eine Reihe anderer ukrainischer Städte würden wieder angefahren, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Regierungsportals zum Zustand der Transport-Infrastruktur im Land. Unter den wieder aufgenommenen Haltestellen seien neben Kiew noch Schytomyr, Rivne, Winnytsja, Uman, Chmelnytskyj und Ternopil.

Japan will auf G20-Treffen keinen Kommentar zu Russland abgeben 2.41 Uhr: Japan sei nicht in der Lage, die Teilnahme der einzelnen Länder am G20-Finanzministertreffen nächste Woche zu kommentieren, sagte Finanzminister Shunichi Suzuki am Freitag auf die Frage nach den Plänen Russlands, online teilzunehmen. Japan »wird in enger Zusammenarbeit mit den G7-Verbündeten und dem Vorsitzland Indonesien geeignete Schritte unternehmen«, so Suzuki auf einer Pressekonferenz: »Im Moment habe ich die Absicht, an dem Treffen teilzunehmen.« Uno-Programm mit 100 Millionen Dollar gegen den Welthunger 2.14 Uhr: Die Uno stellt 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) für den Kampf gegen die wegen des Ukrainekriegs drohende Verschärfung der Hungersnot im Jemen und mehreren afrikanischen Ländern bereit. »Die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine drohen Millionen von Menschen noch näher an den Hungertod zu treiben«, erklärte die Uno.

Von der Gesamtsumme gehen 14 Millionen nach Somalia, zwölf Millionen nach Äthiopien, vier Millionen nach Kenia, 20 Millionen in den Sudan, 15 Millionen in den Südsudan, 15 Millionen nach Nigeria und 20 Millionen in den Jemen. Mit dem Geld sollen UN-Hilfsorganisationen Lebensmittel und andere dringend benötigte Güter kaufen. Die Ukraine und Russland gehören zu den wichtigsten Getreidelieferanten für zahlreiche Entwicklungsländer. Nach dem Beginn des Kriegs sind die Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt in die Höhe geschossen. Russland selbst hat wiederholt bestritten, dass sein Angriff auf das Nachbarland zu weltweiten Hungersnöten führen könnte.

Nawalny fordert »Informationsfront« gegen Russland 3.00 Uhr: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat westliche Regierungen und US-Internetkonzerne aufgefordert, eine »Informationsfront« in Russland zu eröffnen. In einer Botschaft an zahlreiche westliche Spitzenpolitiker und Meta-Chef Mark Zuckerberg schrieb Nawalny am Donnerstag auf Twitter, sie sollten die Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin »mit Hilfe von Werbemöglichkeiten in den sozialen Medien zerschlagen«. Er bekräftigte: »Wir brauchen Werbung, viel Werbung«. »Die Kombination aus wirklich verrückter Propaganda auf allen Kanälen rund um die Uhr, die Abschaltung und Blockierung unabhängiger Medien und Websites zeigt langsam Wirkung«, schrieb er. »Tatsache ist, dass die Mehrheit der russischen Bürger eine völlig verzerrte Vorstellung davon hat, was in der Ukraine passiert.« Er bezeichnete allerdings Umfragen, wonach die Unterstützung für Putin in letzter Zeit zugenommen hatte, als »Lügen«. Twitter, Instagram und die meisten unabhängigen Medien sind seit dem 24. Februar von den russischen Behörden blockiert worden.