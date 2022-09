Mutmaßliche Sabotage von Nord Stream »kein Angriff auf Schweden«

8.40 Uhr: Der mutmaßliche Sabotageakt gegen die Nord-Stream-Gaspipelines sei kein Angriff auf Schweden, sagte Außenministerin Ann Linde am Mittwoch im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SVT. »Es handelt sich nicht um einen Angriff auf Schweden, weil es sich nicht auf unserem Territorium befindet«, sagte Linde. »Es ist ein internationaler Vorfall.« Sie sagte, US-Außenminister Anthony Blinken habe Unterstützung angeboten, um herauszufinden, was passiert sei, und dass sowohl die EU als auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg informiert worden seien.

Rekruten aus Kaliningrad beginnen laut Verteidigungsministerium mit Ausbildung

8.36 Uhr: Kürzlich rund um Kaliningrad einberufene Reservisten haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mit ihrer Kampfausbildung begonnen. Die Übungen am Stützpunkt der Baltischen Flotte umfassen demnach den Umgang mit Waffen und Vorbereitungen auf »selbstbewusstes Handeln auf dem Schlachtfeld«, wie das Ministerium auf Telegram mitteilt.

Kanada will auf Annexion mit neuen Sanktionen reagieren

8.32 Uhr: Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau kündigt neue Sanktionen gegen Russland an. Zur Begründung verweist er auf die sogenannten Referenden, bei denen die Bewohner in mehreren besetzten ukrainischen Gebieten sich für einen Beitritt zur Russischen Föderation ausgesprochen haben sollen. »Kanada erkennt die Ergebnisse dieser Scheinreferenden oder Russlands Versuch einer illegalen Annexion ukrainischer Gebiete nicht an und wird dies auch niemals tun«, erklärt Trudeau. »Wir beabsichtigen, neue Sanktionen gegen Personen und Einrichtungen zu verhängen, die Komplizen sind bei diesem jüngsten Versuch, die Prinzipien der staatlichen Souveränität zu untergraben, und die mitverantwortlich sind an dem anhaltenden sinnlosen Blutvergießen in der gesamten Ukraine.«