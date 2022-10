Reise ins Kriegsgebiet: Strack-Zimmermann will in Kiew weitere Panzerlieferungen ausloten

8.26 Uhr: FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann reist in die Ukraine. Dort will sie sich informieren, welche deutschen Panzer die Regierung in Kiew benötigt – und damit auch den Druck auf den Kanzler erhöhen.