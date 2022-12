Selenskyj spricht mit IOC-Chef Bach: Russland komplett isolieren

8.35 Uhr: Nach einem Gespräch mit IOC-Chef Thomas Bach forderte Selenskyj einen dauerhaften Ausschluss Russlands von internationalen Sportereignissen. »Eine faire Antwort für einen Terrorstaat kann nur seine völlige Isolation in der internationalen Arena sein«, teilte Selenskyj am Mittwoch nach dem Telefonat mit Bach mit. Die Prinzipien der Olympischen Bewegung seien nicht vereinbar mit denen eines »Terrorstaats«. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass Russland Sportereignisse für seine Propagandazwecke benutze.

Seit Kriegsbeginn seien 184 Athleten durch russische Handlungen getötet worden, sagte Selenskyj. Für russische Repräsentanten dürfe es daher keinen Weg zurück in den Weltsport geben. Das Schweigen der Athleten, Trainer und Sportfunktionäre in Russland begünstige die Aggression, begründete Selenskyj seine Forderung. Die russische Führung hingegen betont immer wieder, dass Sport und Politik getrennt voneinander sein sollten. Dabei verlässt sich das Riesenreich darauf, dass Verbündete in Asien, Indien und Lateinamerika den Krieg nicht laut verurteilen und auch die westlichen Sanktionen nicht mittragen.

