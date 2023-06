Drohne in Dschankoj auf der Krim abgeschossen, meldet Moskau-treuer Beamter

Auf der Halbinsel Krim, die Moskau 2014 von der Ukraine annektiert hat, ist nach Angaben eines von Russland eingesetzten Beamten am Sonntag eine Drohne abgeschossen worden. Durch den nächtlichen Vorfall seien Fenster in mehreren Häusern eines Wohnviertels beschädigt worden, teilte Oleg Krjutschkow, ein Berater der von Moskau installierten Verwaltung der Krim, über die Messaging-App Telegram mit . »Alle Dienste funktionieren. Offizielle Informationen – am Morgen«, schreibt er.

Russland hat einen Militärstützpunkt in der Nähe von Dschankoj. Die Stadt gilt als wichtigster logistischer Knotenpunkt der russischen Armee auf der Krim, von dort führen zwei Bahnstrecken von dort in den besetzten Süden der Ukraine.

Russisches Militär baut Musterungspunkte für Krieg aus

Dagegen denkt Russland laut Regierung nicht ans Aufgeben. Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben die Zahl der Musterungsstellen zur Anwerbung Freiwilliger für den Kriegseinsatz in der Ukraine ausgeweitet. Es gebe mehr solcher Punkte und mehr Instrukteure, um mit den Kandidaten zu arbeiten, teilte das Ministerium via Telegram mit. So könnten mehr Verträge mit Bürgern für den Kriegsdienst abgeschlossen werden. Die Zahl der Bewerber, die »ihr Leben mit dem Kriegsdienst verbinden wollen«, sei in »bedeutendem Maße« gestiegen, hieß es in der Mittelung.

Nach offiziellen Angaben hatten sich in den vergangenen Monaten im Zuge einer Werbekampagne des Verteidigungsministeriums mehr als 100 000 Russen Freiwillige zum Kriegsdienst gemeldet, etwa ein Viertel der geplanten Zahl. Unter der Losung »Gemeinsam zum Sieg« hofft das Ministerium nun auf mehr Zulauf. Zehntausende sind in dem Krieg bereits getötet worden.

Öffentliche Kritik an Kriegsführung in Russland nimmt zu

In Russland wächst derweil die öffentliche Kritik an der eigenen Kriegsführung, weil die Truppen Moskaus keine militärischen Erfolge gegen den Widerstand der ukrainischen Streitkräfte vorweisen können. Der prominente Parlamentsabgeordnete Konstantin Satulin von der Regierungspartei Geeintes Russland beklagte bei einer Konferenz zum Thema »Welche Ukraine brauchen wir?« Versagen und Fehler Moskaus.

Die »militärische Spezialoperation« hätte gleich von Anfang als »Krieg« bezeichnet werden müssen, sagte Satulin . Es sei nicht nur eine Fehleinschätzung gewesen, den Krieg innerhalb weniger Tage gewinnen zu können; es sei auch nicht ein einziges vom Kreml ausgegebenes Kriegsziel erreicht worden.

Solche Aussagen von Abgeordneten sind ungewöhnlich. Allerdings ist Satulin auch auf Kreml-Linie, da er den Krieg unterstützt. Der Abgeordnete bejahte jedoch die Frage, ob die Ukraine als Staat überleben werde. »Weil unsere Kräfte nicht ausreichen, um das zu verhindern – bei solch einer Unterstützung, die sie erhält«, sagte er mit Blick auf die westliche Hilfe für die Ukraine.

Wagner-Chef beklagt »Chaos« in russischer Militärführung

Der Chef der russischen Wagner-Söldner, Jewgenij Prigoschin, hat dem russischen Verteidigungsministerium Versagen vorgeworfen. »Das Ministerium ist nicht in der Lage, etwas zu tun, weil es de facto nicht existiert. In dem Ministerium herrscht Chaos«, sagte er in einer Audiobotschaft auf seinem Telegram-Kanal. Er bezieht sich dabei besonders auf die Situation in der Grenzregion Belgorod, die unter Beschuss steht. Prigoschin kündigte an, selbst mit seinen Wagner-Truppen in der seit Tagen beschossenen Region einzumarschieren, wenn das russische Militär dort nicht »schnellstens« Ordnung schaffe.