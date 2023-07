Spaniens Regierungschef Sánchez verspricht Ukraine 55 Millionen Euro

Spaniens Regierungschef Sánchez sagte derweil bei seinem Besuch in Kiew der Ukraine 55 Millionen Euro an neuen Hilfsgeldern zu. »Spanien wird weitere 55 Millionen Euro bereitstellen, um die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in der Ukraine zu unterstützen«, sagte er am Samstag bei seiner Rede vor dem Parlament in Kiew. Zugleich versicherte der sozialistische Politiker, dass die Unterstützung der Europäer für die Ukraine bei ihrer Abwehr des russischen Angriffskriegs ungebrochen sei. Spanien hat am Samstag turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen.

Das sagt Moskau

Die ultranationalistische Liberaldemokratische Partei Russlands (LDPR) will ein Reiseverbot für enge Verwandte hochrangiger Offizieller in »unfreundliche Länder« durchsetzen. Die Partei arbeite an einem entsprechenden Gesetzentwurf, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Die Beschränkungen könnten unter anderem auch Richter, Spitzenmanager staatlicher Unternehmen und den Vorstand der Zentralbank betreffen, zitiert RIA den Abgeordneten Sergej Karginow.

Russland betrachtet alle Länder, die es wegen seines Militäreinsatzes in der Ukraine mit Sanktionen belegt haben, als »unfreundlich«. Solche Reisen seien nicht nur unzulässig, sondern auch gefährlich, zitiert RIA Karginow. Trotz ihres Namens vertritt die Liberaldemokratische Partei Russlands (LDPR) seit ihrer Gründung im Jahr 1991 eine radikale, ultranationalistische Ideologie und fordert die Rückeroberung der Länder der ehemaligen Sowjetunion durch Russland. Es war nicht sofort klar, wann die LDPR den Gesetzentwurf in die Duma, das Unterhaus des russischen Parlaments, einbringen will.

Was heute wichtig wird

In der Ukraine gehen die Kämpfe an der Front weiter. Auf Kritik am langsamen Vorankommen der eigenen Offensive reagierte Kiew zuletzt verärgert. Allerdings ist auch der ukrainischen Führung klar, dass sie vor dem Hintergrund der westlichen Waffenhilfe Resultate vorzeigen muss. Es ist also in der nächsten Zeit mit einer weiteren Verschärfung der Gefechte zu rechnen.