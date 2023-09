Was in den vergangenen Stunden geschah

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist nach Angaben Südkoreas in einem gepanzerten Zug in Russland eingetroffen, wo er den russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenkommen wollte. Es gebe Hinweise, dass der Privatzug Kims am Dienstagmorgen (Ortszeit) die Grenze überquert habe, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, das Treffen Putins mit Kim werde im Fernen Osten Russlands stattfinden. Wo genau, werde aber noch nicht gesagt, wurde der Sprecher von der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Es werde vor einem offiziellen Abendessen Treffen der beiden Delegationen und Einzelgespräche geben.

Kim sei am Sonntagnachmittag mit dem Zug in die Russische Föderation aufgebrochen und werde von hochrangigen Vertretern der Regierung, der Kommunistischen Partei und des Militärs begleitet, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Der südkoreanische Fernsehsender YTN berichtete, dass die Regierung in Seoul mit einem Treffen der beiden Staatschefs »ungefähr« am Mittwoch rechne. Obwohl es offiziell noch keine Informationen gab, wurde darüber spekuliert, dass sich beide in Russlands Fernostmetropole Wladiwostok bei einem Wirtschaftsforum treffen könnten.

Nach tagelangen Spekulationen im Ausland hatten Moskau und Pjöngjang erst am Montag einen »offiziellen Besuch« Kims in Russland bestätigt.