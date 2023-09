Umso mehr müsse jeder Versuch vermieden werden, die Unternehmen, Technologien und die Produkte der »freien Welt« zum Kampf gegen die Freiheit zu nutzen, sagte Selenskyj weiter. Weitere Sanktionen gegen Russland solle es vor allem im Energiesektor geben, dazu Beschränkungen der Versorgung Moskaus mit Chips und Mikroelektronik und eine weitere Blockade des russischen Finanzsektors. »Diese Sanktionsoffensive der Welt muss fortgesetzt werden.«

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 sind von zahlreichen Ländern Sanktionen gegen Russland verhängt worden. Die 27 EU-Staaten haben elf Sanktionspakete auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Russlands Wirtschaft zu schwächen und die Fähigkeit zur Kriegsführung einzuschränken. Dazu gehören neben Wirtschafts- und Finanzsanktionen auch Strafmaßnahmen gegen rund 1800 Einzelpersonen und Organisationen. Betroffen sind neben der russischen Staatsführung auch hochrangige Militärangehörige und Geschäftsleute.

Das sagt Moskau

Russischen Angaben zufolge sind eine Elektronik-Fabrik und ein Bahnhof am Freitagnachmittag erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden. Laut dem Gouverneur Alexander Bogomas fing die Luftverteidigung mindestens drei Drohnen über oder im Anflug auf die Stadt ab. Zwei der Fluggeräte sollen beim Absturz den Bahnhof und ein industrielles Verwaltungsgebäude beschädigt haben. Verletzt wurde laut Bogomas niemand. Der Gouverneur machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Brjansk war Behördenangaben und russischen Medienberichten zufolge bereits am Donnerstag mit Drohnen angegriffen worden, darunter der Bahnhof. Der Gouverneur sprach auch von einem Angriff auf ein »Verwaltungsgebäude einer Industrieanlage«, bei dem ein Brand ausbrach. Bei der Industrieanlage handelt es sich nach ukrainischen Medienberichten um eine Fabrik eines der größten russischen Hersteller für Mikroelektronik. Rund 90 Prozent der Produktion des Unternehmens sollen für militärische Zwecke verwendet werden, hieß es. Die Fabrik soll zudem bereits Ende August Ziel von Drohnenangriffen gewesen sein.

Immer wieder kommt es infolge des russischen Angriffskriegs auch zu Beschuss auf russisches Staatsgebiet, oft in der Grenzregion. Opferzahlen und Schäden stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der Ukraine.

Angesichts der Ankündigung Armeniens eines gemeinsamen Militärmanövers mit den USA hat Russland den armenischen Botschafter einbestellt. Dem Diplomaten sei »ein harter Vortrag« gehalten worden, teilte das in Moskau mit. Die Regierung in Eriwan habe in den vergangenen Tagen »eine Reihe unfreundlicher Schritte unternommen«. Dazu gehörten demnach »US-Militärübungen auf armenischem Territorium«, eine Reise der Frau des armenischen Regierungschefs nach Kiew und der Beitritt Armeniens zum Internationalen Strafgerichtshof.

Zugleich hob das Ministerium hervor, dass Moskau und Eriwan trotz der Einbestellung des Botschafters »Verbündete bleiben und alle Vereinbarungen zur Entwicklung und Stärkung der Partnerschaft erfüllt werden«. Zudem äußerte sich Moskau »besorgt« über die Festnahme eines für sein Staatsmedium Sputnik tätigen armenischen Bloggers, den Eriwan später nach eigenen Angaben jedoch wieder frei ließ.

Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Grenzregion Berg-Karabach. Kämpfe im Jahr 2020 mit mehr als 6500 Toten wurden durch ein von Russland vermitteltes Waffenstillstandsabkommen beendet. Zuletzt hatte Eriwan, ein traditioneller Verbündeter Russlands, Moskaus damalige Friedensmission verstärkt kritisiert.

Internationale Reaktionen

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman ist laut einem Bericht des Staatsfernsehens vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi angerufen worden. In dem Telefonat soll Selenskyj sowohl das Interesse des Königreichs an einer Lösung der Krise in der Ukraine als auch dessen Unterstützung der internationalen Bemühungen um eine Beilegung der Krise bestätigt haben, so das staatliche Fernsehen.

Saudi-Arabien, der weltweit größte Rohölexporteur, der in der Ölpolitik eng mit Russland zusammenarbeitet, hat sich als möglicher Vermittler im Ukrainekrieg positioniert.

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi ist überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Regierung in Tokio berichtete, dient der unangekündigte Besuch der Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Japan hat im Einklang mit dem Westen Sanktionen gegen Russland verhängt und unterstützt die Ukraine. Die pazifistische Verfassung des Landes erlaubt es Japan allerdings nicht, Waffen an die Ukraine zu liefern.

Es ist der erste Besuch eines japanischen Außenministers in der Ukraine, seit Moskau im Februar vergangenen Jahres den Invasionskrieg begonnen hat. Im März dieses Jahres war auch Japans Ministerpräsident Fumio Kishida zu einem überraschenden Besuch in die Ukraine gereist.

