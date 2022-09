Flucht vor Mobilmachung führt laut London zu »Braindrain« in Russland

8.40 Uhr: Die Flucht Zehntausender russischer Männer wegen der Mobilmachung hat nach britischer Einschätzung zu einem enormen intellektuellen Aderlass für Russland geführt. »Unter denjenigen, die versuchen, Russland zu verlassen, sind die Bessergestellten und Gutausgebildeten überrepräsentiert«, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse via Twitter mit. Wenn man auch die Einberufenen berücksichtige, dürften die binnenwirtschaftlichen Auswirkungen enorm sein, hieß es weiter. Die Behörde verwies auf die geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften und einen rasanten »Braindrain«, also einem Verlust von Fachkräften etwa in den Technikbranchen.