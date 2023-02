Heeresinspekteur mahnt: Sondervermögen reicht nicht für Vollausstattung

6.59 Uhr: Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr dürfte nicht für eine Vollausstattung ausreichen. So lautet die Einschätzung von Heeresinspekteur Alfons Mais. Er sieht aber Fortschritte im Beschaffungsprozess. »Ich sehe einen sehr großen Druck, die Nachbeschaffungen jetzt mit größtem Tempo voranzubringen. Wir haben die Leopard-Panzer noch nicht abgegeben und überlegen richtigerweise schon, wie wir sie schnellstmöglich ersetzen können«, sagte der Generalleutnant der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. »Bei der Panzerhaubitze und bei den Raketenwerfern hat es sehr lange gedauert, aber auch dort ist jetzt ein extrem hoher Druck drauf.«

Neben dem Ersetzen von Material, das an die Ukraine abgegeben wurde, sei der »materielle Aufwuchs in Richtung Vollausstattung« wichtig, betonte Mais. »Das Sondervermögen allein wird dafür jedoch nicht reichen.«

Die Hilfe für die Ukraine sei eine »riesige Kraftanstrengung, die aber sein muss«. Die Truppe wisse das, frage aber nach der Zukunft. »Ganz wichtig ist, dass wir alle das Signal geben, dass das Material, das abgegeben wird, schnellstmöglich wieder ersetzt wird. Dass diese Lücken nicht einfach in Kauf genommen werden«, sagte Mais. »Die Lücken passen nicht zu den zukünftigen Aufträgen. Die Regierung hat der Nato Fähigkeiten zugesagt, und das wollen wir natürlich einhalten.«

Belarus hat zusätzlich 1,5 Millionen potenzielle Soldaten

6.54 Uhr: In Belarus soll es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur BeITA mehr als eine Million freiwillige Soldaten außerhalb des Militärs geben. Sollte es in dem Land zu einer »Ausrufung des Kriegsrechts und der Umstellung der Wirtschaft auf Kriegsmodus« kommen, seien bis zu 1,5 Millionen Personen abrufbar, zitiert die Agentur Alexander Wolfowitsch, den Staatssekretär des Sicherheitsrats. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat in diesem Monat bereits die Bildung einer neuen sogenannten Territorialverteidigung aus Freiwilligen angeordnet. Dem Präsidenten zufolge sollen die Freiwilligen und die Berufssoldaten aber nur im Angriffsfall kämpfen.

Selenskyj verlangt Sanktionen gegen Russlands Atomindustrie

6.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet das am Samstag in Kraft getretene zehnte EU-Sanktionspaket als wichtigen Schlag gegen den Angreifer Russland. »Es ist kraftvoll, gegen die Militärindustrie und den Finanzsektor des Terrorstaates und gegen die Propagandisten gerichtet, die die russische Gesellschaft in Lügen ertränkt haben und versuchen, ihre Lügen auf der ganzen Welt zu verbreiten«, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. »Das wird ihnen definitiv nicht gelingen.« Zugleich pochte er einmal mehr auf Strafmaßnahmen auch gegen Russlands Atomindustrie.

Die EU belegte diesmal 87 weitere Personen und 34 Organisationen mit Strafmaßnahmen, die ihrer Ansicht nach auf die eine oder andere Weise zum russischen Krieg gegen die Ukraine beitragen. Darunter ist etwa die Alfa-Bank, die als Russlands größtes Finanzinstitut in Privatbesitz gilt. Auch wurden unter anderem stellvertretende Minister, russische Regierungsbeamte sowie Verantwortliche für die Deportation und Zwangsadoption ukrainischer Kinder und neue Mitglieder des russischen Föderationsrats auf die Sanktionsliste gesetzt.