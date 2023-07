Bis Ende Mai 2023 sind offenbar zwischen 40.000 und 55.000 russische Männer unter 50 Jahren im Kampf in der Ukraine getötet worden. Das geht aus einer Studie der unabhängigen russischen Medien »Meduza« und »Mediazona« sowie des Statistikers Dmitry Kobak von der Universität Tübingen hervor. Zu dieser Zahl kommen die Beteiligten nach einer Auswertung von öffentlichen Nachrufen, Sterbedaten des russischen Statistikdienstes und Aufzeichnungen des Nachlassregisters.Würde man die Zahl der Männer hinzurechnen, die so schwer verwundet wurden, dass sie nicht mehr in den Militärdienst zurückkehren konnten, steige die Gesamtzahl der russischen Opfer auf mindestens 125.000 Soldaten. Nicht enthalten seien vermisste oder gefangen genommene Soldaten sowie paramilitärische Kämpfer in Donezk und Luhansk. Somit seien die Verluste in den 15 Monaten Ukrainekrieg dreimal so hoch wie die sowjetischen Verluste in zehn Jahren Afghanistankrieg, und neunmal so hoch wie im ersten russisch-tschetschenischen Krieg zwischen 1994 und 1996.Russische Behörden würden versuchen, die Opferzahl der Invasion zu verschleiern, heißt es weiter. So würden Angaben über den Tod russischer Soldaten in den Sozialen Medien strafrechtlich verfolgt. Das Verteidigungsministerium habe zuletzt im September 2022 eine Opferzahl genannt, die bis dahin angeblich 5.937 Gefallenen seien jedoch wahrscheinlich stark untertrieben.