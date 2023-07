Die Nachricht sorgte am Donnerstag für Aufsehen: In Odessa hat Russland mit seinen Angriffen ausgerechnet auch das Konsulatsgebäude des engen Verbündeten China getroffen. Nun hat Peking den Vorfall bestätigt, wie ein Sprecher des Außenministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua sagte , seien durch eine Explosion in der Nähe Teile der Wandverkleidung und Fenster der diplomatischen Vertretung beschädigt worden. Die Beschäftigten des Generalkonsulats hätten das Gebäude jedoch längst verlassen, sagte der Sprecher dem Bericht zufolge. Es sei niemand verletzt worden. »Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit chinesischer Einrichtungen und Bürger in der Ukraine zu gewährleisten«, sagte der Sprecher.