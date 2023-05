G7 und EU wollen nach Medienbericht die Wiederinbetriebnahme russischer Gaspipelines verbieten

7.55 Uhr: Die Gruppe der sieben führenden Industriemächte (G7) und die Europäische Union wollen russische Gasimporte auf Routen verbieten, bei denen Moskau die Lieferungen unterbrochen hat. Das berichtet die »Financial Times« unter Berufung auf an den Verhandlungen beteiligte Quellen.

Die Entscheidung soll von den G7 auf dem Gipfel in Hiroshima in der kommenden Woche getroffen werden. Sie würde die Wiederaufnahme russischer Gasexporte über Pipelines in Länder wie Polen und Deutschland verhindern. Moskau hatte im vergangenen Jahr die Lieferungen unterbrochen und eine Energiekrise in ganz Europa ausgelöst.

Der Beschluss soll den wirtschaftlichen Druck auf Russland erhöhen, hat aber vor allem Symbolwert: Europa hat sich inzwischen aus der Gas-Abhängigkeit von Russland befreit, die Preise sind in den vergangenen Monaten erheblich gesunken. Der Anteil Moskaus an den europäischen Gasimporten ist von mehr als 40 Prozent auf weniger als 10 Prozent gesunken, und dank eines milden Winters waren die Gasspeicher in der EU stets gut gefüllt.

Möglicher Ablauf des Selenskyj-Besuchs in Deutschland

7.38 Uhr: Aus Sicherheitsgründen wurde das genaue Programm Selenskyjs bislang nicht bekannt gegeben. Es gibt aber Spekulationen, dass der ukrainische Präsident am Vormittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird. Am Nachmittag um 15.30 Uhr steht in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste an, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen wurde. Es ist gut möglich, dass der ukrainische Präsident dafür persönlich nach Aachen reist.