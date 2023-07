Andrij Jermak, Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, hat die jüngsten Attacken als »russischen Terror« bezeichnet. Auf Telegram wiederholte er den Vorwurf, dass die nächtlichen Attacken auf die Hafenstädte Mykolajiw und Odessa vor allem die Lager und Infrastruktur für Lebensmittellieferungen treffen sollten, keine militärischen Ziele.Russland war am Montag aus dem Schwarzmeer-Deal ausgestiegen, der eine Verschiffung von Getreide sichergestellt hatte. Danach hat Russland angekündigt, jedes Schiff so zu behandeln, als habe es Waffen für die Ukraine an Bord. »Dieser Terror richtet sich sowohl gegen die Ukrainer und die Länder des globalen Südens, wo die Russen Ernährungsprobleme schaffen wollen, als auch gegen den Westen, wo die Russen eine Flüchtlingskrise verursachen wollen«, schreibt Jermak weiter. Er fordert neue Sanktionen gegen Russland und verstärkte Waffenlieferungen für die Ukraine, damit diese ihren Luftraum verteidigen könne.