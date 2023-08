In der ostukrainischen Stadt Charkiw ist in der Nacht ein dreistöckiges Wohnheim nach Behördenangaben fast vollständige zerstört worden. Demnach sei es mit Kamikazedrohnen angegriffen worden. Außerdem sei eine Sportanlage getroffen worden. Dabei sei ein Wachmann verletzt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Morgen bei Telegram mit , dass fünf Shahed-Drohnen Charkiw in der Nacht getroffen hätten. »Alle Behörden sind an den Orten der Einschläge, die Arbeit läuft«, schrieb Selenskyj. Eine Übersicht der Geschehnisse aus der Nacht, unter anderem wurde erneut ein Hochhaus in Moskau angegriffen, lesen Sie hier