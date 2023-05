Selenskyj kündigt Reform des Strafrechts an

8.31 Uhr: Kiew hat für den Weg in die Europäische Union einen »umfassenden strategischen Plan« zur Reform des Strafrechts und des Strafverfolgungssystems ausgearbeitet. »Vereinfacht gesagt, müssen wir ein System zur Gewährleistung von Recht und Ordnung für unser Land sicherstellen, das mit unserem Ziel eines raschen Beitritts der Ukraine zur EU im Einklang steht«, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache.

»Das Vertrauen in den Staat, das Vertrauen in den Staat, beruht auf dem Vertrauen in diejenigen, die im Auftrag des Staates handeln.« Die Strafverfolgungsbehörden und die Staatsanwaltschaft seien der Schlüssel dazu.

Melnyk soll offenbar Botschafter in Brasilien werden

8.15 Uhr: Der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, soll offenbar Vertreter seines Landes in Brasilien werden. »Die brasilianische Regierung freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass sie der Ernennung von Herrn Andrij Melnyk zum Botschafter der Ukraine in Brasilien zugestimmt hat«, hieß es in einer Mitteilung des brasilianischen Außenministeriums in Brasília. Eine Bestätigung aus Kiew stand zunächst noch aus. Zurzeit ist Melnyk ukrainischer Vizeaußenminister.