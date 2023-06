Rotes Kreuz warnt vor Gefahren durch Landminen

08.32 Uhr: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat nach dem Dammbruch am Kachowka-Staudamms in der Ukraine auf die Gefahren von Landminen hingewiesen. »Wir wussten, wo die Gefahren waren«, sagte Erik Tollefsen, Leiter der Abteilung für Waffen-Belastung beim IKRK, nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP. »Nun wissen wir es nicht mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass sie irgendwo flussabwärts sind.«