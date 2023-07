Михайло Подоляк on Twitter

Today's massive and combined strike on #Odesa/#Chornomorsk (#drones, #Kalibr, #Onyx, X-22 missiles) absolutely clearly reflected #Russia's attitude towards "food security", African countries, the #UN and the prospects of global hunger... #RF deliberately and intentionally struck…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 19, 2023