Drittes russisches Treibstoff-Lager innerhalb weniger Tage zerstört

8.37 Uhr: In Russland und russisch besetzten Gebieten sind zum dritten Mal innerhalb weniger Tage Treibstofflager zerstört worden. In der Nacht zum Donnerstag sei der Brand eines Öltanks in einer Raffinerie nahe dem Schwarzmeerhafen Noworossijsk in Südrussland gelöscht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tass. Das Öllager sei mit einer Drohne angegriffen worden. »Eine zweite turbulente Nacht für unsere Rettungsdienste«, schrieb der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, auf Telegram . Nach seinen Worten standen Tanks in der Ilski-Raffinerie in Flammen. Am Morgen meldete er, dass die Brände gelöscht seien.

In der Nacht zum Mittwoch war ebenfalls in der Region Krasnodar ein Treibstofflager nahe der Krim-Brücke in Brand geraten. Auf Videos in russischen sozialen Medien war zu sehen, wie Flammen und schwarzer Rauch aus großen Tanks schlugen. Über die Ursachen des Feuers machte Russland zunächst keine Angaben. Am Samstag waren im Krim-Hafen Sewastopol nach russischen Angaben zehn Tanks mit einem Fassungsvermögen von rund 40.000 Tonnen durch einen Drohnen-Angriff zerstört worden.

Rheinmetall legt beim Umsatz zu – Operativer Ertrag sinkt

8.33 Uhr: Rheinmetall hat dank des florierenden Rüstungsgeschäfts den Umsatz im Quartal gesteigert. Das operative Ergebnis sank indes. Der Düsseldorfer Konzern fuhr im ersten Quartal einen Umsatzanstieg um 7,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro ein, wie er am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis sank auf 73 (92) Millionen Euro. »Wir liegen weiter auf gutem Kurs zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele für nachhaltiges profitables Wachstum«, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Rheinmetall erwarte »ein anhaltendes Umsatz- und Ergebniswachstum für das laufende Geschäftsjahr 2023«, hatte der Düsseldorfer Konzern angekündigt. Der Konzernumsatz solle 2023 auf 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro wachsen. Die operative Ergebnismarge werde bei rund zwölf Prozent erwartet nach 11,8 Prozent im Jahr 2022. Rheinmetall geben zahlreiche Rüstungsaufträge in Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine Schwung.

Neue nächtliche Drohnenangriffe Russlands gegen die Ukraine

8.21 Uhr: Russland hat bei neuen schweren Drohnenangriffen in der Nacht vornehmlich die Hafenstadt Odessa ins Visier genommen. »Der Feind hat in der Nacht 15 Shahed-131/136 (iranisches unbemanntes Luftfahrzeug) auf Odessa gelenkt«, teilte der Kommandostab Süd der ukrainischen Streitkräfte am Morgen via Facebook mit . Zwölf Drohnen seien abgeschossen worden, drei hätten in einem Wohnheim einen Brand ausgelöst, der aber schnell und ohne Opfer gelöscht werden konnte, hieß es. Insgesamt sind nach Angaben der Luftstreitkräfte 18 von 24 auf die Ukraine gelenkten Drohnen abgeschossen worden.

Wie in der Nacht zuvor wurden die Drohnen ukrainischen Angaben zufolge vom westrussischen Gebiet Brjansk und vom Ostufer des Asowschen Meeres gestartet. Neben Odessa meldete auch die Hauptstadt Kiew Drohnenangriffe. Nach Angaben der Militärverwaltung sind dort aber alle Flugobjekte noch beim Anflug zerstört worden. Drohnentrümmer seien zwar in einzelne Wohngebiete gestürzt, hätten dort aber keine Schäden angerichtet, teilte der Leiter der Militärverwaltung, Serhij Popko, via Telegram mit .