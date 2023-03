Ukrainisches Militär meldet Abwehr von zahlreichen Angriffen im Osten

10.07 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben an der Front im Osten des Landes am Montag mehr als 140 russische Angriffe abgewehrt. Die Kremltruppen würden trotz erheblicher Verluste weiterhin versuchen, die seit Monaten schwer umkämpfte Stadt Bachmut und ihre Umgebung zu stürmen, teilt das ukrainische Militär mit. Russische Truppen versuchten die ukrainischen Verteidiger einzuschließen, hieß es. Die Kremlsoldaten sollen demnach allein in der Nähe des Dorfes Dubowo-Wasyliwka, nordwestlich von Bachmut, 37 Angriffe gestartet haben.