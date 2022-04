Nach knapp sieben Wochen Krieg geht die von Schäden in Höhe von bis zu einer Trillion US-Dollar aus. Die Verluste seien schlicht »kolossal« , der stellvertretende Wirtschaftsminister Olexander Griban . »Es sind Milliarden von Dollar an Schäden, möglicherweise bis zu einer Trillion Dollar.«

6.34 Uhr: Die Bundeswehr bereitet einen Flug zum Transport von im Krieg verletzten Ukrainerinnen und Ukrainern nach Deutschland vor. Dazu soll das Spezialflugzeug der Luftwaffe, ein Airbus A310 MedEvac, von Köln-Wahn aus ins südostpolnische Rzeszow fliegen und von dort Kinder und Erwachsene zur Behandlung nach Deutschland bringen, wie die Nachrichtenagentur am Morgen erfuhr. Es wird der erste Flug dieser Art seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. In der Vergangenheit waren aber bereits verwundete ukrainische Soldaten nach Deutschland gebracht worden. Die Stadt Rzeszow liegt rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

5.55 Uhr: Das Umweltbundesamt (UBA) hält als Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine den Ersatz von russischem Erdgas durch Kohle für unvermeidbar, warnt aber davor, grundsätzlich Klimaziele in Frage zu stellen. »Wir werden in der Übergangsphase Kröten schlucken«, sagte der Präsident des Amtes, Dirk Messner, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland . »Für kurze Zeit wird Kohle Gas ersetzen. Wichtig ist, dass insgesamt an den Klimazielen nicht gerüttelt wird.«

Heil will Arbeitsmarkt vor Kriegsfolgen abschirmen

4.30 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mögliche negative Folgen des Kriegs in der Ukraine auf den Arbeitsmarkt in Deutschland abfedern. »Das, was im Moment absehbar ist, können wir am Arbeitsmarkt mit einem starken Sozialstaat abschirmen«, sagte Heil der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. »Falls sich die Krise zuspitzen würde, werden wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen.« In der Debatte über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland mahnte Heil, auch stets auf den inneren und sozialen Frieden in Deutschland zu achten.

EU-Außenminister beraten über mögliches Öl-Embargo gegen Russland

4.06 Uhr: Die Außenminister der Europäischen Union beraten am Morgen in Luxemburg über weitere Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine. Bei dem Treffen geht es unter anderem um ein Öl-Embargo gegen Russland, das die Regierung in Kiew sowie Polen und die Baltenstaaten schon länger fordern. Erst am Freitag hatten die EU-Staaten ein Importverbot für russische Kohle und weitere Sanktionen besiegelt.