Pläne für internationale Friedenskonferenz

In einem Monat, am 2. Juli, wird Russlands Einmarsch in die Ukraine genau 500 Tage zurückliegen. An diesem Stichtag möchte Selenskyj einen internationalen Friedensgipfel mit Dutzenden Teilnehmerstaaten veranstalten. Mit am Tisch sitzen sollen auch Weltmächte und Länder des Globalen Südens, die bis jetzt auf Moskaus Seite standen. Russland soll zu dem Treffen ausdrücklich nicht eingeladen werden. Lesen Sie hier, wie Selenskyj seinen Friedensplan umsetzen will .