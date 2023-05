Beim Thema Ukraine war es in Italien und auch im Vatikan in den Monaten seit dem russischen Angriff Ende Februar 2022 mitunter zu umstrittenen Aussagen gekommen. So hatte Franziskus zu Beginn noch darauf verzichtet, Russland direkt als Aggressor zu nennen. Auch die Ansage des Papstes, dass er Kiew nur dann besuchen wolle, wenn er auch nach Moskau dürfe, gefiel einigen nicht. In der italienischen Politik fiel Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi gleich mehrfach mit Kommentaren pro Wladimir Putin auf. Einmal deutet er sogar an, dass Selenskyj und nicht der Kremlchef den Krieg provoziert habe.