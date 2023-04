Russland und China verhindern im Uno-Sicherheitsrat die Verurteilung des Angriffs mit bis zu 100 Toten in Myanmar. »Es gibt widersprüchliche Informationen über die Umstände des fraglichen Angriffs. Wir müssen uns erst ein klares Bild machen«, sagte der stellvertretende russische Uno-Botschafter Dmitry Polyanskiy am Mittwoch. Ein Vertreter Chinas erklärte, dass der Rat die Parteien in Myanmar ermutigen sollte, ihre Differenzen durch Dialog und Versöhnung zu lösen, dass er aber davon absehen sollte, in den inneren Angelegenheiten eines Landes Partei zu ergreifen.