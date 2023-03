Die Ermittlungen namens schließlich Moskaljow selbst ins Visier. Verurteilt wurde er wegen kritischer Posts, die er im Internet über den Krieg in der Ukraine veröffentlicht hatte. Mascha brachten die Behörden schon Anfang März, lange vor dem Urteil gegen ihren Vater, in ein Kinderheim.

»Du bist stark, wir sind stark, wir können es schaffen«

Erst gestern war unerwartet ein Brief von Mascha an ihren Vater aufgetaucht. »Mir geht es gut«, schreibt das Mädchen in dem Brief, »ich habe dich sehr lieb und weiß, dass Du an nichts schuld bist. Ich glaube, dass alles gut werden wird und wir zusammen sein werden.« Sie glaube an ihn, schreibt die Tochter weiter . »Du bist stark, wir sind stark, wir können es schaffen.«