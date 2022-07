Ernährungskrise Wie die EU Russlands Hungerblockade brechen will

Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die Kornkammer der Welt: Bei Tschernihiw säumen Krater einen Acker. Etliche Höfe, Getreidespeicher und ganze Bauerndörfer im Land sind durch Bomben zerstört. In der Nähe von Mykolajiw sammeln Landwirte Überreste von russischen Minen und Bomben von ihren Äckern.

Wolodymyr Onyschuk, Landwirt:

»Wir haben die hier am 29. März auf den Feldern eingesammelt, als wir rausgefahren sind. Die Minenräumer hatten das Gebiet untersucht und die Traktorfahrer wollten nicht arbeiten, bis die gefundenen Minen, Bomben und anderen Dinge eingesammelt waren. Also haben wir es selbst getan. Wir bewahren sie als Erinnerung auf.«

Trotz des Angriffs Russlands auch auf die landwirtschaftliche Infrastruktur ist es vielen Bauern gelungen, ihre Felder weiter zu bestellen. Sie müssen zeitnah 22,5 Millionen Tonnen Winterweizen einholen, verarbeiten und einlagern. In den Speichern des Landes, die noch nicht zerstört sind, ist jedoch kein Platz. Dort lagern noch etwa 25 Millionen Tonnen Getreide – die vorherige Ernte – die wegen des Krieges nicht außer Landes gebracht werden konnte.

Weizen, Sonnenblumenöl, Mais und Raps: ukrainische Agrarerzeugnisse ernähren Millionen von Menschen weltweit. Doch seit Monaten verlassen kaum noch Lebensmittel die Ukraine.

Vor Kriegsbeginn wurden 90 Prozent des Weizens aus der Ukraine über die großen Häfen am Schwarzen Meer abgewickelt. Von dort aus erreichte das Getreide die Länder des Globalen Südens, hauptsächlich in Afrika und dem Nahen Osten.

Doch die Schiffslieferungen sind seit dem 24. Februar de facto zum Erliegen gekommen. Von beiden Kriegsparteien ausgebrachte Seeminen machen viele Küstengewässer unpassierbar. Russland kontrolliert außerdem mit Kriegsschiffen und U-Booten den Zugang zum Meer und blockiert sämtliche Getreidelieferungen auf dem Seeweg – mit fatalen Folgen: Laut Welternährungsprogramm könnten bis zu 11,2 Millionen Menschen zusätzlich an Unterernährung leiden, sollte sich der Konflikt weiter in die Länge ziehen.

Schon vor dem Krieg litten etwa 800 Millionen Menschen an Hunger, also 10 Prozent der Weltbevölkerung, wie hier in Somalia.

Hasan Habiba Mohammed Nur, Geflüchtete:

»Ich bin vor Islamisten und der Dürre geflohen, die unser Dorf heimgesucht hat. Wir haben unser Vieh verloren. Ich habe dort keine Hilfe bekommen und mein Kind ist sehr krank und unterernährt. Es hat Durchfall und Fieber, also habe ich es zur Behandlung hierhergebracht.«

Die Situation in den entwicklungsschwächsten Ländern der Welt zwingt Hilfsorganisationen mittlerweile in die Knie.

Rania Dagash, Stellvertretende Regionalleiterin Unicef:

»Das Grundproblem hier in Somalia und am Horn von Afrika ist derzeit die Dürre infolge des Klimawandels. Aber der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen: Die Preise für Lebensmittel, Treibstoff und anderes sind so weit gestiegen, dass wir immer mehr Geld brauchen, um die gleiche Menge Hilfsgüter wie zuvor zu besorgen. Wir brauchen viel mehr.«

Unicef befürchtet, dass die Preise für Hilfsgüter in den kommenden sechs Monaten um 16 Prozent steigen könnten. Die Lebensmittelinflation in vielen Ländern des Globalen Südens steigt seit Monaten stark an.

Matin Qaim, Agrarökonom:

»Das Problem ist immer dann, wenn Lebensmittel teurer werden und Menschen arm sind, dann versuchen sie immer noch, was im Bauch zu haben. Und das heißt, sie versuchen trotzdem noch, ihre Kalorien und ihr Getreide, Brot und so was zu essen, aber verdrängen häufig dann teurere Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Auch teilweise tierische Produkte, die aber wichtige Träger von Vitaminen und Mikronährstoffe sind. Und sehr viel mehr Menschen weltweit leiden unter Mikronährstoffmangel als unter Kalorienmangel. Und der fällt schnell mal unter den Tisch.«

Der Fokus von Hilfsorganisationen und Politik liegt dennoch auf den Kalorien, die die Welt ernähren und damit auf den Millionen Tonnen Getreide, die in Russland und der Ukraine feststecken.

Die EU will die Lebensmittel deshalb über sogenannte »Solidaritätskorridore« aus dem Land bringen. Zusätzliche Züge sollen Getreide auf dem Landweg, zum Beispiel über Polen, in die EU und von dort aus zum Export nach Übersee transportieren. Auf Binnenschiffen und Lastwagen soll die kostbare Ware auch wieder das Schwarze Meer erreichen und in bulgarischen und rumänischen Häfen außerhalb des Kriegsgebietes umgeschlagen werden. Doch die Getreideblockade zu umgehen ist aufwendig, langwierig und teuer, ein Einlenken Russlands nicht in Sicht.

Wladimir Putin nutzt den Hunger als Kriegswaffe. Zum einen erhöht er so den Druck auf westliche Staaten und untermauert seine Forderung nach einem Ende der Sanktionen gegen Russland. Zum anderen profitiert sein Land auch direkt: Berichten zufolge stiehlt Russland, selbst einer der größten Weizenlieferanten der Welt, ukrainisches Getreide und verkauft es gewinnbringend an Länder wie die Türkei und Syrien.

Der Krieg in der Ukraine wirkt wie ein Brennglas für bestehende Krisen und befeuert den Hunger in der Welt. Das komplexe globale Ernährungssystem, in dem viele Importländer auf wenige große Exportländer angewiesen sind, kommt derzeit an seine Grenzen. Laut Agrarexperte Matin Qaim werde es in Zukunft deshalb immer wichtiger, dass die Menschheit sich anders ernährt.

Matin Qaim, Agrarökonom:

»Und das bedeutet zum einen, dass wir Verluste und Verschwendung, die erheblich weltweit sind, reduzieren. Das bedeutet aber auch, dass wir weniger Fleisch und tierische Produkte konsumieren, weil die einfach eben sehr, sehr große Umwelt- und Klima-Fußabdrücke haben und eben viel Getreide in den Futtertrog fließt, was sehr viel mehr Menschen ernähren würde, wenn es direkt passieren würde. (…) Umwelt- und klimafreundlich bei hohen Erträgen, das wird nur funktionieren, wenn wir auch gescheite neue Technologien entwickeln und umsetzen. Und dazu gehören eben auch Dinge wie die Gentechnik.«

Doch bis die Ernährung der Welt nachhaltiger gestaltet ist, wird der Globalen Süden nicht ohne das Getreide aus der Ukraine auskommen. Und die Zeit drängt: Nur wenn es der Ukraine mit Hilfe der Nachbarstaaten gelingt, das gelagerte Getreide im Laufe des Julis außer Landes zu schaffen, wird in den Silos Platz für die neue Ernte sein. Andernfalls verdirbt sie. Und dann hätten sich die Bauern im Angesicht der Besatzung, der vielen Minen und Raketeneinschläge umsonst auf ihren Feldern in Lebensgefahr begeben.