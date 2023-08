Olympia 2024 Mögen die Propagandaspiele beginnen

Eine Kolumne von Mikhail Zygar

Noch ist unklar, ob russische und belarussische Athleten an den Olympischen Spielen teilnehmen werden. In Moskau stellen sich alle darauf ein, sie zu boykottieren – das wäre das Beste, was Kremlchef Putin passieren kann.