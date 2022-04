Die russische Führung befeuert die Furcht vor einem Atomschlag regelmäßig. Nach Putin selbst und seinem Nachfolger und Vorgänger Dmitrij Medwedew war es in dieser Woche Außenminister Sergej Lawrow , der von der Gefahr eines Atomkriegs sprach . Er sei sehr besorgt, dass diese Risiken noch weiter künstlich aufgebläht würden. Die Unzulässigkeit eines Atomkriegs, so Lawrow, bleibe die prinzipielle Position Russlands.

Dennoch drohte er, die »Streitkräfte der Abschreckung« in Bereitschaft zu versetzen. Jenes Gleichgewicht des Schreckens, das den Kalten Krieg prägte, funktioniert genau so: Beide Seiten verfügen über riesige Vernichtungspotenziale, die die jeweils andere Seite abschrecken sollen, die entsprechenden Waffen einzusetzen. Und tatsächlich erinnern Haltungen und Taktik des Westens und Russlands an die Filme jener Zeit, insbesondere an Stanley Kubricks »Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte die Bombe zu lieben«.