Warum empört sich das russische Volk nicht?

Erkenntnissen der norwegischen Armee zufolge sind bereits etwa 180.000 seiner Soldaten in der Ukraine gefallen oder verletzt worden. Zum Vergleich: Im sowjetischen Afghanistan-Feldzug wurden etwa 15.000 russische Tote gezählt. Damals sah sich die Führung in Moskau erstaunlich deutlicher Kritik ausgesetzt. Warum also nicht heute? Der Bestsellerautor Dmitry Glukhovsky hat dafür eine düstere Erklärung.