Laut den Angaben auf der Plattform »Planespotters« handelte es sich um ein 16 Jahre altes Flugzeug, hergestellt in Brasilien. Demnach wurde der Jet im Jahr 2007 zunächst an die slowenische Fluggesellschaft Linxair ausgeliefert und wechselte danach mehrmals den Besitzer, bis er im Jahr 2020 an die Wagner-Truppe ging. Die USA sollen das Flugzeug auf die Sanktionsliste gesetzt haben. In diesem Fall darf es die Lufträume der Europäischen Union und der USA nicht überfliegen.

Modell der Unglücksmaschine galt als sicher

Der Flugzeughersteller Embraer ist auf die Produktion von kleineren Flugzeugen spezialisiert, die auch als Privatjets fliegen. Bei der nun abgestürzten Maschine handelt es sich um eine Legacy 600. Unter Experten gilt die Maschine als sicher.