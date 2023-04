Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich ist erstmals seit seiner Festnahme Ende März vor Gericht erschienen. Der 31-Jährige lächelte und machte einen entschlossenen Eindruck. Hinter dem Glaskasten, in den in Russland Beschuldigte geführt werden, schaute er mit verschränkten Armen den zahlreichen Reportern zu, die Aufnahmen von ihm machten.