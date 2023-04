Im Keller des Gefängnisses richtete Josef Stalins Geheimpolizei in den Dreißigerjahren unzählige Opfer hin. »Sie benutzten Traktormotoren, um das Geräusch der Schüsse zu übertönen«, schrieb die sowjetische Schriftstellerin Eugenia Ginzburg 1967 in ihren Gulag-Erinnerungen.

Solschenizyn schilderte eine schwarz gestrichene Zelle, die Tag und Nacht von einer baumelnden 25-Watt-Birne beleuchtet wurde. Häftlinge, die sich beschwerten, erhielten von einem Oberst Sidorow einen »Strafstoß« gegen die Leiste. Andere wurden in kalte und winzige »Bestrafungszellen« gesteckt. »Man bekam erst am dritten Tag heißen Haferschleim«, schrieb Solschenizyn.

Um die Monotonie zu durchbrechen, ging der US-Bürger und Botschaftsangestellte Alexander Dolgun – er wurde 1948 verhaftet – tagelang in seiner Zelle auf und ab. Dabei berechnete er die genaue Entfernung, die er zurückgelegt hatte, und stellte sich vor, wie viele der Tausenden Kilometer nach Amerika er wohl schon zurückgelegt haben müsse.

1986 verbrachte der amerikanische Korrespondent Nicholas Daniloff 20 Tage in Lefortowo wegen Spionagevorwürfen. »Hier wurden Gefangene untergebracht, an denen Moskau ein Exempel statuieren wollte«, schrieb er vergangene Woche im »Wall Street Journal«. »An meinen Korrespondentenkollegen Evan Gershkovich: Courage.« Daniloff kam im Rahmen eines sowjetisch-amerikanischen Gefangenenaustauschs frei.

Auf dem roten Teppich in die Unfreiheit

Die ersten Schritte der Häftlinge in Lefortowo führen über einen roten Teppich, »der mich an die Stalin-Jahre erinnert hat«, sagt Igor Rudnikow, ein Journalist, der 2018 zehn Monate in Lefortowo verbracht hat. Wie andere hochrangige Gefangene wurde er am marmorverkleideten Eingang von der Gefängnisleitung begrüßt. An einer nahen Wand hängt eine Tafel mit Porträts verdienter Mitarbeiter. »In Lefortowo liegt die Sowjetunion in der Luft, sie ist nie gestorben«, sagte er.

Neuankömmlinge werden zur Abfertigung gebracht, wo sie in einem Metallkäfig stehen und einer Leibesvisitation unterzogen werden, bevor sie ihre Habseligkeiten abgeben müssen.

Die Wärter, immer glatt rasiert und in guter körperlicher Verfassung, sind durchaus stolz auf ihre Einrichtung. Ein Wachmann betätigte sich gar als Fremdenführer und zeigte Rudnikow einen besonderen Raum. Darin, so sagte er, habe einst Lawerentij Berija, Stalins Geheimdienstchef, persönlich Verhöre durchgeführt. Berijas Geist, so sagte man ihm, gehe hier noch immer um nach Einbruch der Dunkelheit. Bei der Präsidentenwahl 2018 konnten die Gefängniswärter in diesem Raum ihre Stimme abgeben. Putin erhielt 77 Prozent für eine vierte Amtszeit. »Es ist ein gefrorener Ort. In dem Moment, in dem man dort ankommt, ist man kein Mensch mit Rechten mehr«, schreibt Rudnikow.