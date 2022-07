Die USA werfen einem russischen Staatsangehörigen vor, Wahlen in den Vereinigten Staaten beeinflusst zu haben. Er soll im Auftrag der russischen Regierung über Jahre politische Gruppen instrumentalisiert haben, um »prorussische Propaganda zu verbreiten und sich in US-Wahlen einzumischen«, wie das US-Justizministerium am Freitag mitteilte.