Vor Midterms »Putins Koch« gibt Einmischung in US-Wahlen zu

Ihm wird vorgeworfen, mit seiner »Troll-Fabrik« Wahlen in mehreren westlichen Ländern manipuliert zu haben. Trolle agieren mit gefälschten Profilen auf Onlineplattformen, um Wähler zu beeinflussen, etwa indem Kandidaten schlechtgemacht oder Falschinformationen verbreitet werden.

Prigoschin und die »Gruppe Wagner«

Im September gab Prigoschin zu, die Söldnergruppe Wagner gegründet zu haben, die für Moskau an vorderster Front in der Ukraine kämpft. Die Bekanntgabe führte zu Spekulationen, dass Prigoschin ein Amt in der russischen Politik anstrebt. Die »Gruppe Wagner« wird seit Langem verdächtigt, Russlands Interessen im Ausland durchzusetzen.