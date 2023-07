Das Gesetz soll »traditionelle Werte« schützen

Die Unterstützer des Gesetzes sehen darin einen Schutz der »traditionellen Werte« Russlands und einen Versuch, »westliche Anti-Familien-Ideologien« einzudämmen. Präsident Wladimir Putin hat sich wiederholt ablehnend zu Transgender-Rechten geäußert. Diese Entwicklung reiht sich in eine Serie von Maßnahmen ein, die in den letzten Jahren die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft in Russland einschränkten.

Duma-Sprecher Vyacheslav Volodin bezeichnete, Berichten von Reuters zufolge, geschlechtsangleichende Operationen als »Weg zur Degeneration der Nation« und betonte am Freitag in einem Beitrag auf dem Messengerdienst Telegram, dass das Gesetz Bürger und insbesondere Kinder schütze.