Die Sanktionen sind eine Reaktion Russlands auf die von den USA aufgrund der russischen Offensive in der Ukraine verhängten Einreisesperren. Die auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlichte Liste enthält die Namen von Regierungsvertretern und Parlamentsabgeordneten, aber auch von Mitgliedern der Zivilgesellschaft. Ebenfalls enthalten sind die Namen Verstorbener: So darf Ex-Senator John McCain nicht in Russland einreisen. McCain starb 2018 infolge eines Gehirntumors.