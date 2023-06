Der Machtkampf in der russischen Militärführung ist eskaliert. Nun hat Russlands Verteidigungsministerium die Söldner der Privatarmee Wagner zur Beendigung ihres bewaffneten Aufstands aufgefordert.

Sie seien von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in ein »kriminelles Abenteuer« und die Teilnahme an einem bewaffneten Aufstand hineingezogen worden, teilte das Ministerium am Samstag in Moskau mit. »Viele Ihrer Kameraden aus mehreren Einheiten haben ihren Fehler bereits erkannt, indem sie um Hilfe gebeten haben, damit sie sicher an ihre Einsatzorte zurückkehren können«, hieß es. Den Kämpfern und Kommandeuren sei Unterstützung gegeben worden.