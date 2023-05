Ein Flugkörper nähert sich, kurze Zeit später wird er über einer Kreml-Kuppel zur Detonation gebracht. Die Szene wird mehrfach wiederholt, das Video kursiert in den sozialen Medien. Es soll den Abschuss einer Drohne über dem Kreml zeigen.

Russland beschuldigt die Ukraine, für den mutmaßlichen Angriff verantwortlich zu sein. In einem öffentlichen Statement der russischen Regierung ist von einem geplanten Terrorangriff und einem Anschlag auf das Leben des russischen Präsidenten die Rede. Putin sei allerdings nicht in Moskau gewesen. Die russische Seite behalte sich das Recht vor, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht halte, hieß es.

Die Ukraine weist die Vorwürfe zurück – Kiew habe nichts mit dem Angriff zu tun.