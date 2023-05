Im Streit mit Moskau über Munitionsnachschub für die Söldnertruppe Wagner im umkämpften Bachmut macht deren Chef Jewgeni Prigoschin nun ernst: In einem Brief an Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, den er auf Telegram veröffentlichte, bittet er um den Befehl, die Stellungen seiner Truppe bis zum 10. Mai an Truppen des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow zu übergeben.