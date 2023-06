Am Freitag, wenige Stunden vor dem angeblichen Angriff auf die Wagner-Lager im Hinterland, hatte er die offiziellen Begründungen des Kreml für den Krieg in der Ukraine verworfen. Entgegen der russischen Propaganda-Behauptung sei vor Kriegsbeginn im Februar 2022 Russland überhaupt nicht durch die Ukraine gefährdet gewesen, sagte er in einem Video. Die angeblich »wahnsinnige Aggression« vonseiten Kiews und der Nato habe es so nie gegeben. Außerdem hätten sich russische und prorussische Oligarchen Vorteile von dem Krieg erhofft, sagte Prigoschin.

Was geschieht in der Ukraine?

In der Ukraine ist in der Nacht zum Samstag im ganzen Land Luftalarm ausgelöst worden. Aus mehreren Städten gab es in der Folge Berichte über Explosionen. Im ostukrainischen Charkiw habe es mindestens drei Einschläge gegeben, unter anderem in eine Gasleitung, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, schreibt Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram . Aus der Hauptstadt Kiew heißt es, Raketenteile seien auf einen Parkplatz in einem zentralen Bezirk gestürzt. Die 16. Etage eines Wohngebäudes neben dem Parkplatz habe zudem Feuer gefangen, schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram . Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden.

Korrespondenten vom nationalen Rundfunk, Suspilne Media , berichteten zudem, dass Explosionen auch in den Städten Dnipro und Krementschuk zu hören gewesen seien.