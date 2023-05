Wagner-Söldner in Afrika Machterhalt für Gold

Seit 2017 agieren Wagner-Söldner in Afrika. Ihre militärischen Erfolge sind bescheiden, doch für den Kreml ist die Truppe wichtig: Sie hilft Autokraten und Militärs in Not – und kriegt im Gegenzug Rohstoffe.

Aus Nairobi berichtet Fritz Schaap