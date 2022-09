Teilmobilmachung und Scheinreferenden Putins zweite Kriegserklärung

Er will nach Niederlagen wieder Stärke demonstrieren: Wladimir Putin setzt eine Teilmobilmachung seiner Truppen an – und inszeniert Referenden im Osten der Ukraine. Der Krieg geht in eine neue, riskante Phase.

, Moskau Eine Analyse von Christina Hebel